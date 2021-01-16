Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi' - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi'

16.01.2021 10:12
Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi', System.String[]

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşalı Aytaç ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşalı Aytaç ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç konuyla alakalı yer alan kurallarla ilgili, "PFDK, Mert Hakan'ın hareketini sert ve ciddi faul olarak değerlendirip alt sınır olan 2 maç men cezası vererek haksız tahrik indirimi uygulayabileceği gibi cezayı tamamen kaldırabilir veya erteleyebilir" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçta Aytaçla girdiği ikili mücadele sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Bu konunun cezai ve kural bilgilendirmesi hakkında Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş'ın 'Kural dışı hareket' nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Bilgiç, "Mert Hakan'ın sevk edildiği olan 43. maddede, 'Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir' ifadeleri yer alıyor. Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın hareketini 'sert ve ciddi faul' yada 'şiddetli hareket' olarak değerlendireceğini bilemiyoruz. Ancak kanaatimce 'sert ve ciddi faul' olarak hareket nitelendirecek ve alt sınır olan 2 maç men cezası verilecektir" diye konuştu.

"CEZADA İNDİRİM VEYA TAMAMEN KALDIRILMASI OLABİLİR"

Mert Hakan'ın cezasında haksız tahrik indirimi olabileceğini ve cezanın kaldırılıp, ertelenme durumunun da gerçekleşebileceğini belirten Avukat Bilgiç, "Fenerbahçe, oyuncunun fiilinin Aytaç Kara'nın hareketinden kaynaklı olduğunu ve 'Haksız Tahrik' nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a ceza verilmemesi gerektiğine ilişkin açıklama yaptı. 'Haksız Tahrik' başlıklı Disiplin Talimatı'nın 12. maddesi ise, 'Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir' ifadeleri yer alıyor. PFDK, Mert Hakan'ın hareketini sert ve ciddi faul olarak değerlendirip alt sınır olan 2 maç men cezası vererek haksız tahrik indirimi uygulayabileceği gibi cezayı tamamen kaldırabilir veya erteleyebilir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de yaşanan geçmişteki kırmızı kart iptal ve ceza erteleme örnekleri ise şu şekilde:

PFDK, Samsunspor- F. Bahçe maçında kırmızı gören kaleci Kerem İnan'ın Nobre'ye dokunmadığına hükmedip 1 maçlık cezayı kaldırdı.

PFDK, Trabzon - Beşiktaş maçında Rüştü Reçber'in ceza sahası dışında elle oynamadığını belirtip 2 maçlık cezayı kaldırdı.

PFDK, Şubat 2015'te Gençlerbirliği'nde Ahmet'in 2 maçlık cezasının 1 maçını 1 yıl erteledi.

PFDK, Gaziantepli futbolcu Chibuike'nin 2 maçlık cezasının 1 maçı 1 yıl erteledi.

PFDK, Aralık 2015'te Bursasporlu Dzsudzsak'ın 3 maçlık cezasının 1 maçlık kısmını 1 yıl erteledi.

PFDK, Aralık 2015'te Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın 2 maçlık cezasının infaz edilmeyen 1 maçlık kısmı 1 yıl süreyle erteledi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi         
08:18
Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı         
07:31
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 10:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei