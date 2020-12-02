Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi

02.12.2020 08:48

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelmesine karşın çok az maçta forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, buna karşın Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Milli futbolcuya İspanya ve Rusya'dan toplamda 4 teklif birden geldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta 284 dakika forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifleri var. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu için İspanya ve Rusya'dan ikişer teklif bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında vereceği rapor doğrultusunda Mert Hakan'a gelen teklifler konusunda net bir karar alınacak.

YILLIK 10 MİLYON TL ALIYOR

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL. Mert Hakan'a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi.

Transfermarkt piyasa değeri 2,8 milyon Euro olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 1 gol ve 1 asist üretti.

Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, İspanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi - Son Dakika Spor


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