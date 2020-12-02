Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta 284 dakika forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifleri var. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu için İspanya ve Rusya'dan ikişer teklif bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında vereceği rapor doğrultusunda Mert Hakan'a gelen teklifler konusunda net bir karar alınacak.

YILLIK 10 MİLYON TL ALIYOR

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL. Mert Hakan'a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi.

Transfermarkt piyasa değeri 2,8 milyon Euro olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 1 gol ve 1 asist üretti.