Mert Hakan Yandaş: Bursa'dan Puanla Dönmek İstiyoruz

Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sakatlığının ardından yeniden formasına kavuştuğunu belirterek, "Bursa'da yüreğimizi ortaya koyarak maçı kazanmak veya puan almak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sakatlığının ardından yeniden formasına kavuştuğunu belirterek, "Bursa'da yüreğimizi ortaya koyarak maçı kazanmak veya puan almak istiyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ve çabukluk çalışması ile başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı. Hafif sakatlığı bulunan Brezilyalı David Braz salonda çalıştı.



Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, Bursaspor maçına iyi hazırladıklarını ve maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Son iki haftada aldıkları mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Mert Hakan, "Bu mağlubiyetleri unutarak gelecek maçlara bakacağız. Biraz kendimizin dışında oynamaya başladık. Birlikte oynamayı seven bir takımız, zaten birlikte oynadığımız zaman iyi bir takımız. Öteki türlü kendimizin dışına çıktığımız zaman böyle kötü sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.



Mağlubiyetlerden ders çıkaracaklarını ifade eden Mert Hakan, "Önümüzde çok önemli bir maç var, hem Bursaspor için hem de bizim için çok önemli. Oraya gidip, sisteme bağlı kalıp, birlikte oynayıp, birlikte mücadele edip, yüreğimizi ortaya koyup maçı kazanmak ya da puan almak istiyoruz. Bizim için 1 puan da 3 puan da önemli. İnşallah 3 puan alırız, kaybetmemek daha önemli" şeklinde konuştu. Sakatlığı dolayısıyla 6 ay sahalardan uzak kaldığını ve çok kötü bir dönem geçirdiğini anımsatan Mert Hakan, "Sakatlığım yaklaşık 200 gün sürdü, ameliyata 3 hafta diye girmiştim. Kötü bir dönemdi, çok zor günler yaşadım. Çok mücadele ettim, geri dönmek için de çok çabaladım, çok çalıştım. Bir gün fırsat geleceğini biliyordum. Bunu geçen sene de çok yaşamıştım. Çünkü Süper Lig'de beklemediğiniz anlarda fırsat gelebiliyor, burası böyle bir yer. Onun farkındaydım, kendimi hazır tutmaya çalıştım, çok çalıştım. Allah'a şükür Antalyaspor maçında süre aldım. Keşke maçı çevirebilseydim benim için çok daha güzel olurdu. Kaçırdığım bir pozisyonum var, gol olmasını çok isterdim ama nasip. Böyle dönmek beni çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra geçen sezon gibi takıma bir şeyler vermek istiyorum, katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - Sivas

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