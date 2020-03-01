Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler: "Utanıyorum, mecburuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler: 'Utanıyorum, mecburuz' - Son Dakika Spor

Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler: "Utanıyorum, mecburuz"

6 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler:

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları;


Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık. Allah ailelerine sabır versin, gerçekten söylenecek çok şey yok. Ülke olarak yastayız, çok kötü durumdayız.


MAÇI KONUŞMAYA GEREK YOK


Onların acılarını hafifletme şansımız yok. Çok üzgünüz. Allah hala orada savaş veren askerlerimize yardım etsin. Tırnaklarına bile zeval gelmesin inşallah. Maçı konuşmaya gerek yok. Sevincimizde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola.


Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:29 
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