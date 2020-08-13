Mert Hakan Yandaş gerçekleri! Fenerbahçe'de Ali Koç...

Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in, " Türkiye'de futbolun kıblesi Galatasaray'dır" sözlerini değerlendiren Koç, "Bu kadar kötü bir Türk futbolunun kıblesi olmak iyi bir şey değil. İnşallah elbirliğiyle bu durumda çıkacağız. Şu anda en çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Bu dönemde büyük kulüplerin çekişmesini üzüntüyle takip ediyorum ve Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için cevap veriyorum" ifadelerini kullandı.

MERT Hakan Yandaş'ın transferiyle ilgili Cengiz'in iddialarına yanıt veren Koç, şunları söyledi:

Anlaşmanın maçtan birkaç hafta önce yapılması enteresan

"İthamları bir nebze gülerek bir nebze üzülerek takip ettim. Burada etik olmayan tek şey vardır; mukavelesi olan oyuncuyla arkadan dolanıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak. Bizde öyle bir şey söz konusu değil. Ligin 20. haftasına kadar şampiyonluğun en büyük adaylarındandık. Sivas çekiştiğimiz takımlardan biriydi. Böyle durumda görüşme söz konusu olamazdı. Galatasaray ile görüşmüş, anlaşma yapılmış. O anlaşmanın iki takım arasındaki maçtan birkaç hafta önce olduğu varsayılırsa o daha da enteresan durum.

Emre Belözoğlu, Mert Hakan'la mart ayında konuştu

MART geldi, ligler durdu. Şampiyonluk adayı olmadığımızdan Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan ile görüşmesini istedik. Mert çok net duruş sergiledi. Sözünün olduğunu ve 10 Haziran'a kadar tutmak durumunda bulunduğunu söyledi. Karşı taraf sözünü tutmazsa konuşabileceğimizi iletti. Nitekim öyle oldu. Biz, onlardan daha az paraya aldık." Mert Hakan'ın Galatasaray yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ifşa edilmesine değinen Koç, "Ayıp... Çocuk paragöz olmakla suçlandı. Vedat Muriç'ten sonra sıkıntı yaratmış olabilir" dedi.

Ali Koç, hastalığı nedeniyle tedavi gören Mustafa Cengiz ile ilgili, "Kendisine, 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hala aynı noktadayım" açıklamasını yaptı.

KöŞEYE SIKIŞTIRILDIK

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in borç yapılandırması konusunda, "Hangi bankayla anlaşırlarsa, kabul edeceğiz" şeklindeki sözlerini değerlendiren Ali Koç, "TFF, devre arasında yapılandırmamızı kabul etmedi. Köşeye sıkıştırılmış durumdayız. 64 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'luk bütçeye inmek mümkün değil. TFF işine gelmedi mi '21 kulübün imzası olsun' diyor. Olsun da senin görevin ne? 19 kulüp kabul etti, 2 kulüp kabul etmedi nasıl olacak? Bu nasıl bir demokrasi?" dedi. Koç, takım harcama limitleri konusunda da, "Bu limitler düzeltilecek. Ne zaman düzeltilecek, zaman gösterecek" diye konuştu. Anlaşmanın maçtan birkaç hafta önce yapılması enteresan Emre Belözoğlu, Mert Hakan'la mart ayında konuştu

SEN SAĞLIĞINA KAVUŞ, BEN ŞAMPİYON OLMUŞ KADAR SEVİNİRİM

Sarı lacivertli kulübün başkanı ezeli rekabete rağmen ebedi dost olduklarını bir kez daha vurguladı.

SOSA ŞU AN GÜNDEMDE YOK

TRABZONSPOR'dan transfer ettikleri Filip Novak için "İnşallah hayırlı olur" diyen Koç, bordo mavililerin kaptanı Jose Sosa konusunda da, "Sosa hakkında bana gelen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, gerekeni yapacağız. Manevra alanı sınırlı olduğunda seçimler yapmak zorundasınız. Bir mevkiyi feda edip başka mevkiye odaklanmak gibi" dedi. Koç, Emre Belözoğlu için de, "Sahada mı olacak tribünde mi olacak birkaç güne göreceksiniz. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu iyi işler çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

öZDEMiR iÇERiDEN HABER SIZDIRIYOR!

TFF'nin Fenerbahçe'ye yönelik uygulamasının gerçekçi olmadığını belirten Ali Koç, "Nihat Bey (Özdemir) yok efendim 'Senin yerinde olsaydım imzalardım, ben kendi şirketimde imzalıyorum' diyor. Ben de hazine garantili borçları imzalarım. Kendi şirketindeki bütün işler hazine garantili. Yahu sen 2010-2011 sezonunda şampiyonun kim olduğunu söyleyemiyorsun. Bir de bunu haber yaptırıyor, komik şeyler" dedi.