Mert Hakan Yandaş: "Hayalim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak" - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş: "Hayalim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, tek hayalinin ve hedefinin sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti.

Mert Hakan Yandaş:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, tek hayalinin ve hedefinin sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta FB TV'ye konuşan Mert Hakan, takımca bir şeyler paylaşmanın önemine değindi.

Takımın, Fenerbahçe armasına yakışır şekilde birlik olması gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bütün mücadelemizi bu camiayı düşünerek vermemiz gerekiyor ve bence bu sezon, bu süreçte ve bu takımda bulunan bütün herkes bu bilince sahip. Ben geldiğim ilk günden beri bunu hissediyorum. Bu takım, arma için özlenen şampiyonluk için gereken her şeyi bu bu sene yapacak, hissediyorum, görüyorum. Şu anda bizim için her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah sezona da güzel girip bu birlikteliği şampiyonluk ile taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkese nasip olmayacak bir şey bana nasip oldu"

Sarı-lacivertli camiada bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Mert Hakan, "Bu ailenin içine girdikten sonra buranın nasıl bir yer olduğunu daha net anlıyorsunuz. Gerçek anlamda söylüyorum, herkese nasip olmayacak bir şey ve bana nasip oldu. İyi ki de oldu, iyi ki de Fenerbahçe'deyim." diye konuştu.

Kamp çalışmalarının çok yoğun bir tempoda devam ettiğini belirten deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:

"Çok samimi bir ortam var. Sanki hepimiz 3-4 yıldır birlikte oynuyor gibiyiz. Yabancı arkadaşlarımız ve ağabeylerimizle birlikte hızlı bir şekilde kaynaştık. Tabii bizleri birleştiren ağabeylerimiz var. O çok büyük etken oldu. Birlik olduk ve takım halinde hareket ediyoruz. İdmanlardan sonra da toplanıp sohbet ediyoruz. Bir takım için bu çok ama çok önemli bir şey. Özellikle de Türkiye'de oynanan oyun tamamen duygusal yönde olduğundan bu birliktelikler çok önemli. İlk günden bugüne kadar sanki 2-3 yıldır Fenerbahçe'deymiş gibi."

"Erol hoca ne istediğini bize çok net aktarabilen bir isim"

Erol Bulut'un uzun yıllar sonra yuvasına döndüğünü ifade eden Mert Hakan, "Onunla olan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi, çok samimi ve çok sıcakkanlı. Erol hoca ne istediğini bize çok net aktarabilen bir isim. Hocamız açısından da, tabii ki hedefleri var ki her defasında bunu dile getiriyor. Biz de futbolcu grubu olarak bu hedefler doğrultusunda birbirimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal ettiğim yerdeyim"

Mert Hakan Yandaş, kariyeri boyunca sakatlıkları dolayısıyla çok iniş ve çıkışlar yaşadığını ama sonunda hayal ettiği noktaya geldiğini aktardı.

Hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Mert Hakan, "Şimdi hayal ettiğim yerdeyim. İşimize saygı gösteriyoruz. Başarılı olmak istiyorsak fedakarlık yapmak zorundayız. Bu kamp dönemi bizi bir sezon boyunca götürebilecek bir süreç. Çok önemli bir dönem ve bu dönemi çok iyi atlatırsak sezon içinde bunun keyfini süreriz. İnşallah bu sezon böyle olur. Burada çektiğimiz acılar sezon içinde hepimizi mutlu eder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamayı her şeyden çok istediğini dile getiren Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli ekibe transfer sürecine de değinerek şunları kaydetti:

"Çok farklı bir transfer süreci oldu ve Fenerbahçe camiasına katıldım. Yaşananlardan sonra beni çok sahiplendiler. Ben de Fenerbahçe armasına, onlara karşı olan görevimi yerine getirmek için bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. İnşallah maçlar başladıktan sonra Mert Hakan olarak bu armaya elimden gelen her şeyi verdiğim sürece onların beni daha çok seveceğini biliyorum. Sahaya çıktığım her saniye onlara terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Buralara gelmek çok çok büyük bir şans, bizim için çok büyük bir nimet ve buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Ben, en aşağıdan geldiğim için buraların değerini asla unutmayacak bir insan olarak kendimi her seferinde telkin ederim. Hayatım boyunca da bu böyle oldu. İnşallah transfer süreci gibi sezon da hepimiz için mutlu bir şekilde devam eder ve daha çok birlikte oluruz. Tek hayalim, tek hedefim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra da gerisi gelecektir diye düşünüyorum."

Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:51

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş: 'Hayalim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak' - Son Dakika Spor
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