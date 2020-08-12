Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç'ın açıklamalarına yer verildi. Sağdıç açıklamasında şunları kaydetti:

"Birkaç gündür basın ve sosyal medyada Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray  Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile geçmişte yapmış olduğu özel whatsapp yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyaya yansıtılması üzerine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz.Futbol camiasındaki yöneticiler aslında, halkımızı birlik ve beraberliğe teşvik edecek en büyük güçlerden olmasına rağmen, maalesef Galatasaray spor camiasında özellikle böyle yüksek mevkide bir kişinin müvekkilimiz ile aralarındaki geçmiş zamanlı yazışmaları, haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek sosyal medyaya sızdırıp, müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü rencide etme amacı ile futbol taraftarlarına hedef göstererek, müvekkilimize ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karşı kin ve nefret duyulmasını sağlamaya çalışma çabaları son derece üzücüdür.Ve bu olayların sonrasında hepinizin takip ettiği üzere sosyal medyada müvekkilimiz hakkında çok çirkin, rencide edici, kin-nefret ve tehdit dolu çokça mesaj yer almaktadır. Tüm bu kötü içerikli, suç unsuru taşıyan mesajlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin de, futbolda birlik ve beraberliği bozacak her türlü davranışa karşı durduğunu göstererek, idari kadrosunda yer alan Şükrü Hanedar hakkında gerekli cezai işlemleri yapmasını beklemekteyiz."

Fenerbahçe de konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.


Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu - Son Dakika Spor
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