Mert Hakan Yandaş'ın Belözoğlu hayranlığı: 'Emre ağabey...' - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'ın Belözoğlu hayranlığı: 'Emre ağabey...'

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor...

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş (25), öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor sarfetmeye devam ediyor. Hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirten Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını da ifade etmişti.

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"TÜRKİYE'DE EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA MODRİC"


Mert Hakan Yandaş, DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti:


"Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric.


"EMRE ABİ ÇOK PROFESYONEL YAŞIYOR"


Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."


Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Sivasspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:07 

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın Belözoğlu hayranlığı: 'Emre ağabey...' - Son Dakika Spor
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