Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Mert Hakan'ın her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:16 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı - Son Dakika Spor