Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Mert Hakan'ın her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA
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