Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandı - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Mert Hakan'ın her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

(İHA)