Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklaması!

Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçından önce sarı karı kırmızılı ekiple ön protokol imzaladığı yönündeki haberlerin ardından yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.



Yetenekli futbolcu, "Utanç verici şeyler konuşuluyor. İnsan çok üzülüyor. Biz şerefimizle, namusumuzla çalışıyoruz. Bu söylenenler çok üzücü. Bizim de bir ailemiz var, onlar da görüyor bunu. Emre de ben de çok üzüldük. Umarım bu hafta kazanırız, onlar da bu söylediklerinden utanırlar. İlk hedefim yurt dışına gitmek." dedi.



Demir Grup Sivasspor'da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray ile ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü.



