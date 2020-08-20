Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar...

Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertliler'deki hedeflerinin yanı sıra Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediği konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...

Fenerbahçe çok ayrıcalıklı bir yer. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe, bu ülkenin en büyük kulübü.

Sosyal medyaya düşen olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten suç duyurunda bulundum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm. (Galatasaraylı yönetici ile mesajlarının sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak)

Emre Belözoğlu, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Ufaklığımdan beri belirttim bunu. Ağzından benim futbolculuğumla ve saha içindeki duruşumla ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi transfer sürecinde. Çok samimi ve içten biri, tanıyan herkes bilir. Ondan öğrenerek çok şey var, beraber oynamak isterdim ama saha dışında da her şeye inanılmaz başladı.

Buraya geldiğim ilk günden beri gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissediyorum. Bu armanın altına ve ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur, karşılığını inşallah en iyi şekilde veririm herkese. Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladık.

Emre Kılınç benim kardeşim. İnşalllah istediği her şeye ulaşır. Her zaman görüşeceğim. Futbol hayatımda zor dönemlerden geçtim ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Buralara gelebileceğimi hayal ediyordum ve onun için hiçbir zaman hayal kurmaktan ve çalışmaktan vazgeçmedim.

Transfer sürecinde, tatsız şeylerin yaşanması burada bizi birbirimize daha çok bağladı. Keşke yaşanmasaydı ama üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum. Yaşanan olaylar Fenerbahçe'ye beni daha çok bağladı. Fenerbahçe'nin beni sahiplenmesi... Şimdi sahaya çıkıp bu sahiplenmenin karşılığını vermem gerekiyor. Geçmişte yaşananları konuşmak istemiyorum. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz, yarın öbür gün yüzyüze bakacağız.

Fenerbahçe için taraftar çok önemli. Diğer takımlarda futbolcular arasında Kadıköy'deki atmosferi konuşurduk. Ligin başlamasıyla birlikte çok büyük heyecan var. Taraftarımız olsa onların desteğini çok daha fazla hissedecektik ama olsun dışarıdan da hissedeceğiz.

Futbol coşkuyla oynandığı için ortam çok önemli. Bizde de inanılmaz güzel bir ortam oluştu. Bu ortamın başını da Caner abi çekiyor. Sahada da dışarıdaki gibi mücadele ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.