Mert Hakan Yandaş: "Taraftarımız ne olursa olsun bizim arkamızda dursunlar"

Mert Hakan Yandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahalarında Trabzonspor'la oynayacakları maçın önemini bildiklerini ve karşılaşmaya da bu yönde hazırlandıklarını söyledi.



Trabzonspor karşılaşmasına takım olarak iyi hazırlandıklarını aktaran Mert Hakan, "Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu şehir için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Futbolcular olarak bunun bilincindeyiz. İyi çalışıyoruz. Onlar da Avrupa kupası karşılaşmasından geliyorlar. İnşallah onları yorgun yakalayıp maçı kazanmak istiyoruz. Aklımızda olan tek şey bu, maçı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Şehir de bizler de herkes Trabzonspor karşılaşmasının öneminin farkında, yabancı oyuncularımıza da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizler zaten maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bizim için ligdeki en önemli maçlardan biri olan Trabzonspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Bu yaz çok çalıştığını anlatan Mert Hakan, şunları kaydetti:



"Tam hazır olarak takıma gelmek istedim. Yeni bir hocamız var. Rıza hoca da bize güvendi, şans verdi. Ben de bu şansı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Benim bir de şöyle bir düşüncem var, ben sahaya çıktığım zaman elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Onun için mücadele ediyorum. Takımdaki bütün arkadaşlar da aynı şeyi düşünüyor. Sadece taraftarlarımızın bizim arkamızda durmasını istiyoruz. Biz çünkü o sahaya her şeyimizi vermek için çıkıyoruz. Kendi açımdan da biraz daha skorer oyuncu olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştiririm."



Taraftardan destek istedi



Taraftardan da destek isteyen Mert Hakan, "Taraftarımız ne olursa olsun bizim arkamızda dursunlar. Bu maç onlar için de bizim için de çok önemli bir maç. Sahaya çıktığımız zaman her şeyimizi vereceğiz. Bir an bile bundan şüphe etmesinler. Lig boyunca her zaman coşkulu bir şekilde bizleri desteklesinler." ifadelerini kullandı.