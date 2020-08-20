Mert Hakan Yandaş: "Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı" - Son Dakika

Mert Hakan Yandaş: "Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transferi sürecinde yaşanılan olaylar sonucunda Fenerbahçe ile kendisinin daha çok bağlandığını ifade ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Mert Hakan Yandaş:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transferi sürecinde yaşanılan olaylar sonucunda Fenerbahçe ile kendisinin daha çok bağlandığını ifade ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buraya geldiği ilk günden beri ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissettiğini söyleyen Yandaş, "Bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm. Yönetimimiz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Her şeye rağmen mükemmel işler yapıyorlar. Bu rekabetin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Takım arkadaşları içinde rekabet olacak. Ben kendimi rekabetle geliştirmek için geldim. İlk 11 de olmak için elimden geleni yapacağım. Takdir hocamızın. Sonuçta inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam olur" dedi.

"VERMİŞ OLDUĞUM KARARIN NE KADAR DOĞRU OLMUŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Transfer süreciyle alakalı sosyal medyada çıkan yazışmalara ve Emre Belözoğlu ile olan transfer görüşmeleri ile alakalı konuşan Mert Hakan Yandaş, "Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Suç duyurusunda bulunduk. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu gördüm. Emre abi bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından. Bana göre de en büyük orta sahası. Her daim bunu dile getirdim. Onun ağzından duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Gerçekten çok samimi ve içten biri. Onu uzaktan tanıyan herkes bilir. Yakından gördüğünüzde de inanılmaz biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslıyım. Onundan öğreneceğim çok şey var. Saha içinde olsa daha çok şey öğrenebilirdim. İnşallah Fenerbahçe için her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BEN İSTEMESİ BÜYÜK BİR ONUR"

Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüşlerini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin beni istemesi çok büyük bir onur. Fenerbahçe'yi tercih etmek demeyelim, beni istemesi ve benimde onların sözünde durması sonucunda bulunan aile ortamı beni çok mutlu etti. Gördüğüm şeylerin her şeyin arkasında durdular. Fenerbahçe'ye gelmeme bunlar ön etken oldu" diye konuştu.

"AİLE ORTAMINI ŞİMDİDEN OLUŞTURDUK"

Takımda oluşan aile ortamı hakkında görüşlerini söyleyen Yandaş, "Samandıra'da hocamın yanına gittim. Sarıldık, ikimiz içinde yeni bir başlangıç. Dünde benim doğum günümdü. Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken orada oluşan aile ortamıydı. Burada da bu kısa sürede gerçekten öyle bir ortam yakaladık. Bence bu başarıdaki en büyük etken aile olabilmek. Birbiriniz için bir şey yapmak isterseniz kimse sizin önünüze geçemez. Yeni gelen oyuncularımızda bunu hissediyorlar. Beni yıllardır buradaymışım gibi içlerine aldılar. Aile ortamını şimdiden oluşturduk" şeklinde konuştu.

"EMRE KILINÇ İLE HER ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"

Emre Kılınç ile ayrı takımlara gitmesi ile ilgili görüşlerini dile getiren başarılı futbolcu, "Emre Kılınç her zaman benim görüşeceğim kardeşim olan biri. Sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah onun içinde her şey çok güzel olur. Her zaman görüşeceğim. İstanbul'da ayrıldığımız anlamına gelmiyor. Hayal kısmına gelince de benim ilginç bir serüvenim ve futbol hayatım var. Zor dönemlerden geçtim. 3. Lig, Süper Lig ama hiçbir zaman vazgeçmedim, çalıştım. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Geçen sene Rıza hocamız sağ olsun bana güvendi ve formayı verdi. Hayatım boyunca hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

"YAŞANAN OLAYLAR FENERBAHÇE İLE BENİ BİRBİRİMİZE BAĞLADI"

Transferi sürecinde çıkan yazışmalar konusuna değinen Yandaş, "Bu yaşanılan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı. Beni sahiplenmeleri, benim sahiplenmemle oldu. Tatsız şeylerin yaşanması daha çok bağladı. Benim amacım saha içinde bunun karşılığını vermek. O olaylar keşke yaşanmasaydı. Bu durum profesyonel bir hayat ve her şey olabilir. Başkanımız bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bunun üstüne konuşmam anlamlı kalmaz. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE İÇİN TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe için taraftarın çok önemli olduğunu ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Biz diğer takımlarla Kadıköy'e gittiğimizde en büyük baskının orada olduğunu konuşurduk. Şu anda çok büyük bir heyecan var, ligin başlaması için. Şampiyonluk adına yapılan işler çok önemli. Taraftarımız olsa çok büyük bir etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan hissedeceğiz. Bence her takım için aynı ortam var ama Fenerbahçe için çok farklı bir heyecan oluştuğundan bizim için taraftarın yanımızda olması daha farklı olabilirdi" şeklinde konuştu.

"PES ETMEK YERİNE ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİM"

Yaşadığı sakatlıklarla alakalı konuşan Mert Hakan Yandaş, "Futbolun olan içinde olan şansızlıklar yaşadım. Çok zor dönemler geçirdim, bir türlü toparlayamıyordum. 3 haftalık bir serüvendi ve 6-7 ayı buldu. Ama pes etmek yerine çalışmayı tercih ettim. Hayat kimse bilemez daha öncede yaşayabilirdim. O dönemler oynasam daha sıkıntılı duruma düşebilirdim. Ben her şeyin yeri ve zamanı olduğuna inanıyorum. Döndüğümde her şerrin bir hayrı vardır derler diye düşündüm. Kötü zamanlardan geçtiğimde güçtü döndüm. Ben onu bir şans olarak görüyorum kendimde. Bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Klasik 10 numara tabiriyle değil daha çok gezen bir 10 numarayım. Zaten 10 oynarken tüm Türkiye'de olduğu gibi herkes beni 8 numara zannediyor forma numaramdan kaynaklanıyor olabilir. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu oldum. Futbol ülkemizde coşkulu oynanıyor. 10-15 günlük süreçte inanılmaz bir ortam oluştu, başını Caner erkin çekiyor. Gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah bu aile ortamı saha içine de yansır. Sahada zaten birbirimiz için mücadele ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız - Enes Bektaş/İHA)

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mert Hakan Yandaş: 'Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı' - Son Dakika
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