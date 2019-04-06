Son Dakika Haberleri: Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş

Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş

15 dakika önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), babası emekli polis memuru Ahmet A.'nın (47) değil, küçük kardeşi Enes Talha Melih A.'nın (19) vurduğu ortaya çıktı.

Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), babası emekli polis memuru Ahmet A.'nın (47) değil, küçük kardeşi Enes Talha Melih A.'nın (19) vurduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A.'nın çocukları arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Mert A., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Oğlunu kendisinin vurduğunu söyleyen Ahmet A. gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan eşi Ayşe A. ve oğlu Enes Talha Melih A.'nın da ifadesine başvuruldu. Ayşe A. da olayı eşinin gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak polisin yaptığı çapraz sorgulamada Enes Talha Melih A., ağabeyini, babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:50 Kaynak: DHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa, Güncel
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