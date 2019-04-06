Son Dakika Haberleri: Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş (3)

Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş (3)

13 dakika önce

İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Mert A.'yı (25), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen emekli polis memuru baba Ahmet A.

Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş (3), System.String[]
İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Mert A.'yı (25), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen emekli polis memuru baba  Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet A., tutuklandı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:39 Kaynak: DHA

Bafra, Güncel
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