Mert'i Emekli Polis Babası Değil, Kardeşi Öldürmüş (3)
13 dakika önce
İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Mert A.'yı (25), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen emekli polis memuru baba Ahmet A.
İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDI Samsun
'un Bafra
ilçesinde, aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Mert A.'yı (25), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen emekli polis memuru baba Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın karara itiraz etmesinin üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet A., tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:39 Kaynak: DHA
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