Son Dakika Haberleri: Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış (2)
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Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış (2)

2 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavgada bıçaklanarak, öldürülen Mert Karaman için Elmacık köyünde cenaze namazı kılındı.

Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavgada bıçaklanarak, öldürülen Mert Karaman için Elmacık köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karaman'ın ailesi ve yakınları katıldı. Mert Karaman'ın cenazesi, Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Karaman, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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