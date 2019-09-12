Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış (2)
2 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavgada bıçaklanarak, öldürülen Mert Karaman için Elmacık köyünde cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavgada bıçaklanarak, öldürülen Mert Karaman için Elmacık köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karaman'ın ailesi ve yakınları katıldı. Mert Karaman'ın cenazesi, Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kongo'da yolcu treni raydan çıktı: en az 50 ölü 50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi