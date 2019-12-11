Mert'i şırıngalı çikolata mı öldürdü ? - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın kesin ölüm sebebinin araştırıldığı belirtildi. Olay dün sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, "Mert Yağız Köksal'ın, (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine,yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

(İHA)