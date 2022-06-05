Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı - Son Dakika
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Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı

05.06.2022 14:45
Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı kavşağında meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B. (36) idaresindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada, Göksu'nun aracın da yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Nesil Göksu, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G. (19), Y.K. (58) ve E.B. (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Nesil Göksu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralılardan 5'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mert Kılıç'ın Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacıda çalıştığı, hayatını kaybeden sürücü Nesil Göksu'nun ise oto tamircisi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı
Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı
Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı
Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı
Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı
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Kaynak: DHA

Mert Kılıç, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mert'in öldüğü kazada, sürücü de kurtarılamadı - Son Dakika

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