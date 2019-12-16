Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Öte yandan, okulun güvenlik kamerası kayıtlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Yağız Köksal'ın yere düştüğü, bir kişinin de çocuğa yardım ettiği görülüyor. Çocuğun sedye ile hastaneye götürülmesi de kameralarca kaydedildi. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü
Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
20:43 Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması - Son Dakika Haber
20:38 Sakarya'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika Haber
20:36 Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika Haber
20:36 Emine Erdoğan: "Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri eşit ve ücretsiz olarak... - Son Dakika Haber
20:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de - Son Dakika Haber
19:44 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı - Son Dakika Haber
19:19 "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]