Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı - Son Dakika

Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.


Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Köksal'ın ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı getirildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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