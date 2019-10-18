Mert'in ölümü TBMM'ye taşındı

Almanya'nın Nürnberg kentinde master eğitimi alırken tren garında ölü olarak bulunan ve ölümü şüpheli bulunan Mert Çokluk'un ölümü TBMM gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevaplandırması talebiyle mecliste soru önergesi verdi.



CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Almanya'da master eğitimi alırken 5 ekim tarihinde ölü bulunan ve Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlanan Mert Çokluk'un ölümünü TBMM gündemine taşıdı. Erkan Aydın ölümü şüpheli bulunan ve vücudunda darp ve işkence izleri bulunduğu ileri sürülen Mert Çokluk'un ölümü ile ilgili olarak TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması talebiyle ile bir soru önergesi verdi. Erkan Aydın soru önergesinde şu görüşlere yer verdi: "Bursa ili Orhangazi ilçesinde ikamet eden ODTÜ mezunu Mert Çokluk yüksek lisans eğitimi yaptığı Almanya'nın Nürnberg kentinde ölü olarak bulundu. Çokluk hayatını kaybetmeseydi yakın zamanda Hollanda'da doktorasına başlayacaktı. Başarılı öğrencinin vücudunun çoğu yerinde kırık oldu, ayak tırnağının biri bile söküldüğü tespit edildi. Bir başka ifadeyle Türk öğrencinin işkence gördüğü belirlendi. Ayrıca öğrencinin bilgisayarı ve telefonun da kayıp olduğu bildirildi.



Bu bağlamda; Almanya'da öğrenim gören Mert Çokluk'un ölümü hakkında; gerek Büyükelçilik gerek Konsolosluk makamları tarafından bir araştırma yapıldı mı? Yapıldıysa hangi sonuçlara ulaşıldı? Öğrencinin cesedinin bulunduğu yere yakın olan istasyonda bir trende yangın çıktığı bildiriliyor. Bu yangının öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgisi var mı? Türk öğrencinin otopsisinde hangi bulgulara ulaşıldı? Öğrencinin bilgisayarının ve cep telefonunun bulunması için bir çalışma başlatıldı mı? Başarılı öğrenci Çokluk'un bir yazılım üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Şüpheli ölüm ile bu yazılım çalışmasının arasında bir bağlantı var mı" - BURSA