Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

6 saat önce

Ankara'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı.

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı, System.String[]

Ankara'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı.


Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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