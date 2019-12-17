Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı - Son Dakika

Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi.

Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi.

Ankara Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık'ta boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşırken, götürüldüğü aile sağlık merkezinden ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Küçük Mert'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mert'e ilk müdahaleyi yapan hizmetli ve okul müdürü A.P. ile kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri, sağlık çalışanlarının ifadesi alındı. Aile hekimi N.A.'nın, Mert'in 'epilepsi nöbeti' geçirdiğinin söylendiği ve ambulansa teslim ettikten sonra kapak yutmuş olabileceğini öğrendiğine ilişkin ifadesi dikkat çekti. Mert'in olay sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dosyada yer aldı. Mert'in son anlarına ait görüntülerin yayınlanması üzerine ailenin avukatı yayın yasağı talebinde bulundu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik alıp, olayla ilgili haber ve görüntülere yayın yasağı getirdi.


Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığlıklarını duyan olmadı: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Eşini öldüren adam: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı 70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi - Son Dakika
19:30 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
19:30 İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika
19:25 Mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübeler söküldü - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]