Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mert Oktay'ın (20) uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mert Oktay'ın (20) uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ereğli'de, Mert Oktay, dün uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Oktay, hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay'ın ölümünün ardından soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu temin ettiği ve birlikte uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Oktay'a uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen A.K. ve Ö.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de çalışan Mert Oktay'ın askere gitmek için bir süre önce işten ayrıldığı ve memleketine döndüğü öğrenildi. Oktay'ın cenazesi Kepez Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.


Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]