Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mert Oktay'ın (20) uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ereğli'de, Mert Oktay, dün uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Oktay, hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı , Oktay'ın ölümünün ardından soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu temin ettiği ve birlikte uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Oktay'a uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen A.K. ve Ö.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de çalışan Mert Oktay'ın askere gitmek için bir süre önce işten ayrıldığı ve memleketine döndüğü öğrenildi. Oktay'ın cenazesi Kepez Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.