Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2) - Son Dakika

Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
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