Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2) - Son Dakika

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Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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