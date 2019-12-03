Son Dakika Haberleri: Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!
Son Dakika Spor Mert Müldür'den Avusturya'ya ret! - Son Dakika Spor

Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!

7 saat önce

20 yaşındaki sağ bekin, Foda'nın bu sözlerine telefondaki cevabı ise "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek.

Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!, System.String[]

20 yaşındaki sağ bekin, Foda'nın bu sözlerine telefondaki cevabı ise "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" oldu.


İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü, geçtiğimiz ay Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda telefonla aramış ve onu milli takımda görmek istediğini iletmişti. Tam bu sırada normalde Ümit Milli kadrosunda olan Mert'i Ay- Yıldızlılar'ın hocası Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti. Resmi bir maçta 1 dakika bile A Milli formayı giymesi halinde başka bir ülke için oynama şansı tamamen ortadan kalkacak olan Mert, ne yazık ki sakatlığı sebebiyle Andorra karşısında sahne alamamıştı.


Kararı yine değişmedi


Bu gelişmeler sonrasında 53 yaşındaki Foda, ısrarını bir kez daha sürdürdü. Avusturya'nın hocası geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından genç savunmacıyı yeniden aradı ve sağ bek Mert'e, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım ve 11'e koyacağım" diyerek, oyuncuyu yine ikna etmeye çalıştı. Ancak kararını çoktan veren Mert, "Teklifinz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını verdi.


Avusturya, Ay Yıldız, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı
Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]