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Mert Müldür: "Kazanmak için baskı yapmalıyız" - Son Dakika

Mert Müldür: "Kazanmak için baskı yapmalıyız"

19.06.2021 11:28
Mert Müldür:

A Milli Takım Futbolcusu Mert Müldür, İsviçre maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Futbolcusu Mert Müldür, İsviçre maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk iki maçı kaybettiklerini ve bunun üzücü olduğunu söyleyen Müldür, "İsviçre karşısında kazanmak adına baskı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım futbolcularımızdan Mert Müldür açıklamalarda bulundu. Şampiyonanın şu ana kadar umdukları kadar iyi gitmediğini belirten Mert Müldür, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Takımda herkes çok üzgün durumda. Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek için, kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız. 2 yenilginin ardından İsviçre karşılaşması kolay geçmeyecek. İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Küçük bir şans olsa da eleme turlarına çıkmak istediklerini dile getiren A Milli futbolcu, "Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz" diye konuştu.

"Taraftarlar her zaman bizimleydi"

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Mert Müldür, "Bana göre bu durum taraftarlar için iyi bir şey. Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stadyuma gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum" yorumunda bulundu. Taraftarlara da teşekkür eden Müldür, "Turnuva boyunca bize destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu. - BAKÜ

Mert Müldür: Kazanmak için baskı yapmalıyız

Milli Takım, Mert Müldür, İsviçre, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mert Müldür: 'Kazanmak için baskı yapmalıyız' - Son Dakika Spor


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