Mert Müldür Sassuolo'da
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuolo, milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:38 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuolo
, milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Rapid Wien
forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür'ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.
Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü.
Defansın sağında görev alan genç futbolcu, Türk Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.
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