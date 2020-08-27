Mert Nobre'nin hedefi teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluk yaşamak - Son Dakika

Mert Nobre'nin hedefi teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluk yaşamak

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre, yeni başladığı teknik direktörlük kariyerindeki hedefinin şampiyonluk sevinci yaşamak olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre, yeni başladığı teknik direktörlük kariyerindeki hedefinin şampiyonluk sevinci yaşamak olduğunu söyledi.

Mert Nobre, Gençlerbirliği Teknik Direktörü olarak ilk özel röportajını Anadolu Ajansına verdi.

Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Nobre, "En son maçıma Gençlerbirliği'yle çıktım. Şimdi teknik direktörlüğe başladığım ilk kulübüm. Tabii ki işimin zor olduğunu biliyorum ama burada çok mutluyum." dedi.

"Teknik direktörlükte hedefiniz nedir?" sorusuna net bir şekilde "Şampiyonluk yaşamak." cevabını veren Nobre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hedefim her zaman şampiyonluktur, oyunculuk zamanımda da hep aynı hedefteydim. Şimdi teknik direktörlük kısmındayım ama fark etmez. Başakşehir inanılmaz bir projeyle şampiyon oldu. Gençlerbirliği'yle bu sene zor ama en kısa zamanda neden olmasın. Gençlerbirliği de büyük bir camia."

Gençlerbirliği'nin 2023'te 100. yılını kutlayacağının anımsatılması ve o sezon hedefin şampiyonluk olup olmadığının sorulması üzerine ise Nobre, "Her şey olabilir." ifadesini kullandı.

"İnşallah Nagelsmann'ın yolundan giderim"

Süper Lig'de şu an görev yapan teknik direktörler arasında en genç isimlerden biri olan Nobre, teknik adamlıkta yaşın önemli olmadığını savundu.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Leipzig'in 33 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı örnek gösteren Nobre, "Nagelsmann, Leipzig'le UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. İnşallah ben de aynı yoldan giderim. Tabii benim yolum daha uzun ve zor." diye konuştu.

"Bu sene hedef ilk 10"

Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Kadroda eksik var tabii ki. Orta sahada Fabricio Baiano gitti, Berat'ın durumu belli değil, yüzde 90 transfer olacak. Bu sene hedefimiz, geçen seneden daha iyi takım olmak. Biz iyi bir aileyiz. Bu çok önemli. Geçen sezon pandemiden dolayı da zor bir sezon geçirdik. Şimdi daha da zor olacak. Takımımızda potansiyelli oyuncular var. Bu sene benim hedefim takımımla ilk 10 sıra içinde yer almak."

"Berat'ın bir sene daha kalması iyi olur"

Nobre, Gençlerbirliği'nin yurt dışından transfer teklifleri alan 22 yaşındaki oyuncusu Berat Özdemir'in bir sene daha takımda kalmasından yana olduğunu aktardı.

Berat'ın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Nobre, "Transferi için görüşmeler sürüyor, tabii son karar başkanın. Teklif olduğunu herkes biliyor. Berat çok önemli, çok iyi oyuncu. Berat'ın Gençlerbirliği'nde bir sene daha kalması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene de Mert Çetin, Roma'ya gitti. Onunla da 2 sene önce takım arkadaşıydım. Mert Avrupa'ya uyum sağladı, eğer giderse Berat da adaptasyon sorunu yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin altyapısını öven Nobre, "Maalesef Türkiye'de çok az kulübün altyapısı iyi. Gençlerbirliği'nin çok iyi altyapısı var, Hacettepe var. Şimdi kulüpler fazla transfer yapamayacak, ekonomik durumdan dolayı. Bizim avantajımız altyapımızın iyi olması. Kadromuzda 5 isim var altyapıdan oynayacak. Kısa zamanda bu sayı 8-10'a çıkacaktır.

Benim için yaş fark etmiyor. İyi oyuncu sahaya çıkar oynar, 16 yaş, 20 yaş, hiç fark etmez. Şampiyonlar Ligi'nde 17 yaşında futbolcu sahaya çıkıyor. Niye Türkiye'de bu olmuyor. Tabii tecrübe önemlidir ama bu çocuklar iyi oyuncuysa çıkıp oynar." değerlendirmesinde bulundu.

"14 yabancı çok fazla"

Mert Nobre, Türkiye'deki yabancı futbolcu sayısının 14 olmasını eleştirdi.

Kendi futbolculuğu zamanında en fazla 6-7 yabancının oynadığını hatırlatan Nobre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence 14 yabancı futbolcunun olması çok, açık söylüyorum. Bu yüzden bazen genç oyuncular, altyapıdan oyuncular şans bulamıyor. 14 yabancı, 14 Türk futbolcu. Türk futbolcuların 2'si, 3'ü kaleci oluyor. Kalıyor 10 Türk oyuncu. Benim zamanımda Türk oyuncuların oranı yüzde 60-70'ti. Bence o sistem daha iyiydi, 14 yabancı kuralının değişmesi gerekiyor."

Nobre, ligin bu sezon 21 takımla oynanacak olmasını da şöyle değerlendirdi:

"Şimdi bizim kadromuzda 28 oyuncu var ama yetmez. 40 maç çok. Kupa da var, 48 maç olabilir. Diğer taraftan pandemi var. Lig çok uzun. Sakatlık riski çok yüksek."

Mert Nobre'nin hedefi teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluk yaşamak

Gençlerbirliği, Mert Nobre, Nobre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mert Nobre'nin hedefi teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluk yaşamak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Son Dakika: Galatasaray'da bir basketbolcu koronavirüse yakalandı Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kocasının Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor         
12:22
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 19:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Nobre'nin hedefi teknik direktörlük kariyerinde de şampiyonluk yaşamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei