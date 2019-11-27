Mert Öcal biniciliğe merak sardı
6 saat önce
Biniciliğe merak saran oyuncu, "Bir oyuncu kendini her alanda geliştirmeli. Zaman buldukça buraya gelerek binicilik dersleri alıyorum.
Biniciliğe merak saran oyuncu, "Bir oyuncu kendini her alanda geliştirmeli. Zaman buldukça buraya gelerek binicilik dersleri alıyorum. Atlar çok asil hayvanlar, burada insanda ne sinir kalıyor ne stres" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:43
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