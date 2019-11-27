Son Dakika Haberleri: Mert Öcal biniciliğe merak sardı
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Mert Öcal biniciliğe merak sardı

6 saat önce

Biniciliğe merak saran oyuncu, "Bir oyuncu kendini her alanda geliştirmeli. Zaman buldukça buraya gelerek binicilik dersleri alıyorum.

Mert Öcal biniciliğe merak sardı, System.String[]

Biniciliğe merak saran oyuncu, "Bir oyuncu kendini her alanda geliştirmeli. Zaman buldukça buraya gelerek binicilik dersleri alıyorum. Atlar çok asil hayvanlar, burada insanda ne sinir kalıyor ne stres" diye konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:43 
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