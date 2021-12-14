Mert öğretmen matematik dersinde öğrettiği konuları mutfakta pekiştiriyor - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyündeki ortaokulda görevli matematik öğretmeni Mert Arar, öğrencilere sınıfta öğrettiği konuları okulun mutfağında uygulama yaptırarak pekiştiriyor.

Yolağzı Köyü Ortaokulunda 2 yıl önce göreve başlayan Arar, öğrencilere matematiği sevdirmek, dersi daha eğlenceli hale getirmek, matematiği soyut bir kavram olmaktan çıkarmak için sınıftaki dersin yanı sıra okulun mutfağında da uygulamalı eğitim veriyor.

Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üslü sayılar ve kesirler gibi konuları daha iyi kavramaları için derslerin ardından öğrencileri ile okuldaki mutfağın yolunu tutan Arar, onlarla pizza ve pasta hazırlıyor, meyvelerle konu anlatımı yapıyor.

"Kalıcı öğrenme sağlıyoruz"

Arar, AA muhabirine, uygulamalı eğitimlerle matematik konularının öğrenilmesini eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.

Köy okulunda imkanları ölçüsünde uygulamalı eğitimlerle öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirten Arar, "Elimizden geldiği kadar bazen okulun mutfağında, bazen köyün bir sokağında her şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz matematiği seviyor, daha kalıcı öğrenmeler sağlanıyor." dedi.

Uygulamalı eğitimler sayesinde öğrencilerin bilgi seviyelerinde artış yaşandığını, matematiği daha çok sevdiklerini anlatan Arar, "Sonraki konuları öğrenmeye daha istekli oluyorlar. Öğrenme için en çok gerekenlerden biri de istek. Bu isteği de bu şekilde sağladığımız zaman çok kalıcı öğrenme sağlıyoruz." diye konuştu.

Arar, örneğin, kesirlerle ilgili derste yaptığı anlatımı görsellerle desteklediğini aktararak, daha sonra mutfağa geçerek pizza hazırladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin malzemeleri kesirlere uygun şekilde oransal olarak pizzaya eklediğini, pişen pizzayı da yine kesirlere göre dilimlediklerini anlatan Arar, kesirleri gerçek hayatta ne zaman kullanacaklarını bu şekilde uygulamalı olarak öğrendiklerini kaydetti.

"Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor"

5. sınıf öğrencisi Kübra Keskin, derste gördükleri eğitimin yanı sıra uygulama da yaptıklarını söyledi.

Keskin, "Pizza yaparak kesirleri öğrendik. Pişen pizzaları afiyetle yedik." ifadelerini kullandı.

Hicran Keskin de matematik konularını çok iyi anladıklarını belirterek, "Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor." dedi.