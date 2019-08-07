Son Dakika Haberleri: Mert Özyıldırım, TFF 2.Lig'de
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Mert Özyıldırım, TFF 2.Lig'de

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Mert Özyıldırım, Büyükşehir Belediyesi Vanspor ile sözleşme imzaladı.

Mert Özyıldırım, TFF 2.Lig'de, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Mert Özyıldırım, Büyükşehir Belediyesi Vanspor ile sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki Mert Özyıldırım, TFF 2.Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Vanspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile Süper Lig'de 8 maçta, Türkiye Kupası'nda 3 maçta ve U21'de 1 maçta forma giydi.

Yeni sezonda Kırmızı-Siyahlı formayı giyecek olan Mert Özyıldırım "Vanspor ile 1 yıllık sözleşme yaptım. Bu anlaşmada büyük emeği olan Servet Yenitürk başkanımıza teşekkür eder, kulübümüz ve benim için başarılı bir sezon olmasını temenni ederim. Ülkemizin değerli şehirlerden biri olan Van'da olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. - KAYSERİ
Türkiye Futbol Federasyonu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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