Mert Turak'a ödülü takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mert Turak'a ödülü takdim edildi - Son Dakika

Mert Turak'a ödülü takdim edildi

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan sanatçı Mert Turak'a, sanat kategorisindeki ödülünü takdim etti.

Mert Turak'a ödülü takdim edildi, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan sanatçı Mert Turak'a, sanat kategorisindeki ödülünü takdim etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenen 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan sanatçı Mert Turak ile bir araya geldi. Eskişehir'de sahnelenen "Karıncalar" oyunu için kente gelen Turak ile Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde buluşan Başkan Ataç, oyunun sonunda ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu ile birlikte ödülünü sanatçıya takdim etti. Sahnede bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz törende unutulmaz gazeteci Uğur Mumcu'yu andık. 19 kategoride ödül verdiğimiz gecede, sanat kategorisinde Mert Turak'ın da ödülü vardı. Kendisinin sinemada ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu görmüştüm, bugün de tiyatro sahnesinde izleme şansımız oldu. Uğur Mumcu'nun değeri çok büyük ve bu ödülü de sevgili Mert'e takdim etmek istedik" diye konuştu.


Oyuncu Mert Turak ise aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti, "Bazı ödüller vardır, Uğur Mumcu'nun adını taşıyan bu ödül gibi. Siz artık hayatınızın ve sanat hayatınızın kalanını, o ödüle layık olmaya çalışarak geçirirsiniz. O yüzden bu ödül için çok teşekkür etmek istiyorum" sözleri ile ifade etti.


Ödül takdimi, tiyatro severlerden de alkış aldı. - ESKİŞEHİR

Uğur Mumcu, Mert Turak, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırı geçen göçmenin "Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem" sözlerine tepki: Nankörlük
Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Turak'a ödülü takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]