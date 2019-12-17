Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı - Son Dakika
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Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

6 saat önce

Başkentte, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı, System.String[]

Başkentte, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.

Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.

Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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