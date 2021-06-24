Mert Yazıcoğlu ile Afra Saraçoğlu cephesinde sürpriz gelişme

Mert Yazıcıoğlu, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile görüşemediklerini itiraf etti. Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu ayrıldı mı? İşte detaylar...

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Golden Wings Ödül Töreni"ne tek başına katıldı. Yeni tarzı ile dikkat çeken oyuncu muhabirlerin, "Afra hanım tarzınıza karışıyor mu?" sorusuna, "Birbirimizin tarzına karışan insanlar değiliz" diyerek cevap verdi. Bir süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi ile görüşemediklerini söyleyerek şaşırttı. "BİRBİRİMİZİ ZOR GÖRÜYORUZ" Ünlü oyuncu, "Vallahi Afra çok çalışıyor. Birbirimizi zor görüyoruz" dedi. Yazıcıoğlu, ayrılık iddialarını yalanladı.

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti

Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem

Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü