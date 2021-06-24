Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Golden Wings Ödül Töreni"ne tek başına katıldı. Yeni tarzı ile dikkat çeken oyuncu muhabirlerin, "Afra hanım tarzınıza karışıyor mu?" sorusuna, "Birbirimizin tarzına karışan insanlar değiliz" diyerek cevap verdi.
Bir süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi ile görüşemediklerini söyleyerek şaşırttı.
"BİRBİRİMİZİ ZOR GÖRÜYORUZ"
Ünlü oyuncu, "Vallahi Afra çok çalışıyor. Birbirimizi zor görüyoruz" dedi.
Yazıcıoğlu, ayrılık iddialarını yalanladı.
Son Dakika › Magazin › Mert Yazıcoğlu ile Afra Saraçoğlu cephesinde sürpriz gelişme - Son Dakika Magazin