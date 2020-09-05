Mertan Caner Öztürk Boluspor'da

Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Öztürk, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:33
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