Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.

Mertcan Avcı, önceki günlerde Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Avcı hakkında hazırlanan iddianame, devam eden dava dosyası ile birleştirilmek üzere Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Cemal Metin Avcı'nın olay günü bağ evine getirdiği Pınar Gültekin'i darbederek yere düşürdüğü, önce elleriyle boğazını sıkıp sonra boğazına halat dolayarak etkisiz hale getirdiği, Gültekin'i varilin içerisine koyup üzerine benzin dökmek suretiyle yakmaya başladığı ve kardeşi Mertcan Avcı'yı da WhatsApp üzerinden arayarak olay yerine çağırdığı anlatıldı.

Mertcan Avcı olay yerine geldiğinde varildeki yangının devam ettiği belirtilen iddianamede, mevcut verilerle maktulün henüz hayatayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği anlatıldı.

İddianamede, Mertcan Avcı'nın olay yerine gelip varildeki yangını gördüğü zaman diliminde maktulün halen hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespitinin mümkün olmadığından, Cemal Metin Avcı ile birlikteyken ve onun ayrılmasından sonra 1-1,5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bunu sorgulamadığına, Cemal Metin Avcı'nın bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığına dair savunmasının ise inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Mertcan Avcı'nın kollukta ve Sulh Ceza Hakimliği sorgusundaki beyanları ile sonraki aşamalarda alınan savunmasındaki beyanlarının birbirleri ile çeliştiği, maktulün konulduğu varil içerisinde yakıldığı sırada olay yerine geldiği ve hatta Cemal Metin Avcı'nın ayrılmasının ardından kendi beyanına göre 1-1,5 saat burada tek başına kalarak olay yerini ve maktulün yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı, Mertcan Avcı'nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak veya Cemal Metin Avcı'yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta. Şüphelinin dosyasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama dosyası ile birleştirilerek yargılanıp eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir."

"Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlaması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Epözdemir, "Biz sürecin başından beri cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Soruşturma dosyasına bu kapsamda soruşturmanın genişletilmesi için taleplerimizi sunduk. Bu cinayetin tek başına işlenmesi hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı." dedi.

Mertcan Avcı'nın cinayetin işlendiği sıralarda Cemal Metin Avcı ile aynı yerde bulunduğunu ve bunun HTS baz sinyal kayıtlarıyla sabit olduğunu anlatan Epözdemir, bu nedenle cinayete iştirakin tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortada olduğunu iddia etti.

Önceki celse yaptıkları şikayet sonucu Mertcan Avcı'nın tutuklandığını hatırlatan Epözdemir şöyle devam etti:

"Biz sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanmasaydık mevcut süreci kabullenseydik bir sanık üzerinden yürüyen bir yargılama söz konusu olacaktı. Belki dosyadaki asıl failler cezalandırılamayacaktı. Biz sonuna kadar hukuki süreci işlettik. Olağanüstü bir çaba sarf ettik ve geldiğimiz noktada 6 sanıklı bir yargılamaya dönüştü ve 2 tutuklu var. Bundan sonra ulusal ve uluslararası bütün mecralarda hak arama özgürlüğümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çabalayacağız. Yaşananlar bizim başından beri söylediğimiz iddiaların ne denli haklı olduğunu ortaya çıkardı. Bu mücadeleyi vermeseydik faillerin eylemleri cezasız kalacaktı."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.