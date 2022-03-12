Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi - Son Dakika
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Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi

12.03.2022 18:57
Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan ancak 3.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan ancak 3. Ağır Ceza Mahkemesince iade edilen iddianame, başsavcılık tarafından yapılan itirazın kabul edilmesiyle yeniden aynı mahkemeye gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin iadesine ilişkin itirazını değerlendiren Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyadaki bilgi ve belgelere göre iddianamenin iadesine karşı yapılan itirazdaki gerekçeleri haklı buldu.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetti.

Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

İddianamenin kabul edilmemesine ailenin de kendisinin de anlam veremediğini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Mahkeme aşamasında Adli Tip Kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin'in canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakıldığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmişti. Buna karşın yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamanının tespit edilmesi gerektiğine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi. Bu nedenle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Karar üzerine Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak' suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli iddianamenin kabulüne karar verildi."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sırasında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi - Son Dakika


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