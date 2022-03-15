Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz - Son Dakika
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Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

15.03.2022 18:37
Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Pınar Gültekin cinayeti davasında tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'ın tahliyesine Gültekin ailesi itiraz etti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Pınar Gültekin cinayeti davasında tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'ın tahliyesine Gültekin ailesi itiraz etti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz dilekçesinde, "Pınar Gültekin ne yazık ki Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı tarafından birlikte öldürülmüş, ardından buna ilişkin deliller de birlikte yok edilmiştir. Mertcan Avcı'nın, Pınar Gültekin yakıldığı sırada abisi Cemal Metin Avcı ile birlikte olay yerinde olduğu kendi ikrarları ile de sabittir. Bir an için dahi olsa aksi düşünülse bile en geç yakım esnasında olay yerinde olduğu savcılık mütalaası ile ayrıca savcılık iddianamesi ile ortaya koyulmuştur. Yakım esnasında Pınar Gültekin'in hayatta olduğu da Adli Tıp Kurumu raporları ile sabittir. O halde, abisi Cemal Metin Avcı olay yerinden ayrılmış olmasına rağmen eylemi sonlandırmayan, son eylem üzerinde hakimiyet kuran Mertcan Avcı'nın öldürme eyleminde müşterek fail olduğu tartışmasızdır. Buna rağmen Sayın Mahkemeniz tarafından sorgu dahi yapılmadan tahliye kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Kararın itirazen kaldırılmasını ve sanık hakkında yakalama kararı tesis edilmesini, Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise, itirazımızın incelenmek üzere itirazımızı incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ederiz" denildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

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Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2) Son dakika... Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz (2) Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi Mertcan Avcı hakkındaki iddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz - Son Dakika


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