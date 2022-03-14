Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi (2) - Son Dakika

GÜLTEKİN AİLESİNDEN KARARA TEPKİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Mertcan Avcı'nın tahliyesi edilmesine ilişkin verilen karara Pınar Gültekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin tepki gösterdi. Pınar Gültekin'in ailesi telefonla Mertcan Avcı'nın tahliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Gültekin, "Ben bu mahkemeden gerçekten hiçbir şey beklemiyorum. Mertcan Avcı mahkemeye çıkmadan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi bunu tahliye ediyor. Kızımı kardeşiyle beraber, babasıyla annesiyle, ortaklarıyla beraber, delilleriyle her şey ortada iken diri diri yakıyorlar. Canice katliam yapıyorlar. ve mahkeme Mertcan Avcı'yı tahliye ediyor. Sayın Cumhurbaşkanıma, Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bizzat kendisi 'Ben bunun takipçisi olacağım' demişti. Madem ki takipçisi oluyor, hiç olmazsa bir müfettiş göndersinler. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bu dosyayı incelesinler. Artık Muğla'ya gerçekten gitmek istemiyorum. O mahkemeye katılmak istemiyorum. Defalarca reddi hakim istedik. Bu dünyada istediğim tek şey adalet. Başka bir şey istemiyorum" dedi.Anne Şefika Gültekin ise "Kızımı diri diri yaktılar. Bizi ailece bitirdiler. Anne olarak adalet istiyorum. Duruşma görülmeden caniyi serbest bıraktılar. Bu dünyada adalet yoksa, öbür dünya var" diye konuştu.

Cavit AKGÜN MUĞLA, -