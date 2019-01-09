Mertcan'ın Annesi: Onun Gözünün İçine Bakmak İstiyorum

HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek öldüren Mertcan Yılmaz'ın (6) annesi Gülistan Özger, oğlunun dövüldüğü demir süpürgenin borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü söyledi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek öldüren Mertcan Yılmaz'ın (6) annesi Gülistan Özger, oğlunun dövüldüğü demir süpürgenin borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü söyledi. Gülistan Özger, eski eşiyle ilgili, "Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. Onun gözünün içine bakmak istiyorum" dedi.



İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Yılmaz'ın evine, 2 Ocak günü ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen Mertcan Yılmaz, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, 5 Ocak günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğlu Mertcan'ı ödevini yapmadığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövdüğü öne sürülen Mehmet Ali Yılmaz ise tutuklandı.



'BİR İNSAN, EVLADINA BUNU NASIL YAPAR'



Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç Çakıcı, beraberindeki meslektaşları, Mehmet Yılmaz'ın boşandığı, Mertcan'ın annesi Gülistan Özger'i ziyaret etti. Çakıcı, çocuklar ve kadınlara karşı işlenen suçlarla her zaman baro olarak mücadele ettiklerini söyledi. Gözyaşı döken Gülistan Özger ise yaşadıklarını anlattı. Özger, olayın ardından eve gittiğinde yastık ve çevrenin kanlar içerisinde, elektrikli süpürgenin demir borusunun ise eğilmiş olduğunu gördüğünü, bu manzaranın aklından hiç çıkmadığını kaydetti. Anne Özger, "Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. İçeride besliyorlar, ömür boyu da ceza verilse de benim içim yanıyor. Onun gözlerinin içine bakmak istiyorum" dedi.



'DİĞER OĞLUMU İSTİYORUM'



Gülistan Özger, tehditler sonucu Mertcan'ın velayetini eski eşine vermek zorunda kaldığını, diğer oğlu 4 yaşındaki T.Y.Y.'nin de halen devlet koruması altında olduğunu belirtti. Oğlu T.Y.Y.'yi istediğini söyleyerek, "Evladımın biri rahmetli oldu, diğerini yanıma istiyorum. Bu konuda müracaatlarımızı yaptık. En kısa sürede ona sarılmak istiyorum, bu konuda sizin de desteğinizi istiyorum" diyerek cep telefonundaki çocuklarının fotoğrafları öpüp gözyaşı döktü.



GEÇ ULAŞAN UZAKLAŞTIRMA



Özger'i teselli etmeye çalışan Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç, "Aslında hukuki bir sorun değil, toplumsal bir sorun. Sorunun kaynağına inmek lazım, buralara nasıl geldik, niye geldik, ona bakmak lazım. Bir insana ceza vermek, kolay ama önleyici olmak lazım. Suçlar olmadan bunları önlemek daha önemli, bizim de amacımız bu olmalı. Biz davaya Hatay Barosu olarak dahil olacağız. Çocuk hakları ve kadın hakları komisyonlarımızla birlikte ailenin yanındayız."



Bu sırada eve gelen bir tebligat da Avukat Sevinç Çakıcı tarafından incelendi. Çakıcı, tutuklu katil zanlısı Mehmet Ali Yılmaz hakkında 6 ay süreyle diğer oğlu T.Y.Y.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildiğini hatırlattı.



- Hatay

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