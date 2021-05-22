Mertcan Kaya cinayetinde 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mertcan Kaya cinayetinde 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Silivri'de geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Silivri'de, 17 Mayıs'ta meydana gelen cinayete ilişkin soruşturmada yeni bir gelişime yaşandı. Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olaya karışan 1 kişi daha önce tutuklanmıştı.