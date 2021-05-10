MERTER D-100 KARAYOLU'NDA MİNİBÜS LASTİĞİ PATLADIĞI İÇİN DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

MERTER D-100 KARAYOLU'NDA MİNİBÜS LASTİĞİ PATLADIĞI İÇİN DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI 2 YARALI Haber - Kamera Murat SOLAK - Uğur ŞAHİN İSTANBUL, (DHA) - MERTER D-100 Karayolu'nda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün lastikleri patladığı için yol kenarında park ettiği otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza saat 09.00 sıralarında Merter D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Buket Sultanbeşir yönetimindeki 34 CZS 828 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil, sürücüsü tarafından en sağ şeride park edildi. Seyir halindeki Münir İnce yönetimindeki 34 SE 7078 plakalı minibüs, park eden aracı fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Buket Sultanbeşir ile minibüs sürücüsü Münir İnce yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. SON ANDA KURTULDUK

Kazayı son anda atlatan Gökay Gündoğdu, Bizde son anda kurtardık. Kadın sürücünün iki lastiği patlamış. Tam kenara çekmemiş. Arkadan gelen araçta aldığı emniyeti görmemiş. Emniyetin üstünden geçmiş. O esnada hanımefendi aracın içinde oturuyormuş. Bizde yardım etmeye çalıştık. Durumları iyi, hafif yaralılar. Minibüs arkadan vurmuş. Kadının durduğu yer doğru yer değil. Aracı emniyet şeridine çekmemiş dedi.