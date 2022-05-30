Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı

30.05.2022 13:12
Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı

Güngören Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan bir kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Güngören Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan bir kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Güngören Merter'de bulunan bir iş merkezinin bahçesinde bulunan bir kulübe henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede tüm kulübe alevlere teslim olurken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın iş merkezinde korkuya neden olurken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonları ile kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merter'de bir iş merkezinin bahçesinde bulunan kulübe alev alev yandı - Son Dakika
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