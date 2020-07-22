MERTER'DE D-100 TRAFİĞİNİ DURDURDU; KADIN SÜRÜCÜNÜN KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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