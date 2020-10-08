Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı

08.10.2020 22:56
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı, System.String[]

Merter'de durakta bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Merter'de durakta bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merter Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve Merter durağına yanaşan bir metrobüs duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duraktaki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yolculara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında metrobüste yaralandığı tespit edilen 7 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza nedeniyle yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı

Beylikdüzü, Metrobüs, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı         
22:24
Galatasaraylı Radamel Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum Galatasaraylı Radamel Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum         
22:00
Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak         
21:33
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı         
21:13
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Türkiye'de 150 yıldır izine rastlanmayan bitki türü, Bingöl'de bulundu Türkiye'de 150 yıldır izine rastlanmayan bitki türü, Bingöl'de bulundu         
20:15
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı         
18:13
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 23:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Merter'de metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei