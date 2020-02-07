MERTER'DE TRAFİKTEKİ YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERTER'DE TRAFİKTEKİ YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

MERTER'DE TRAFİKTEKİ YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Güngören Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti.

MERTER'DE TRAFİKTEKİ YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA, System.String[]

Güngören Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. 5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.

Görüntü dökümü

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Kavga anı


- İstanbul
Güngören, Sabah, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
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Trafikte araçlarını durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler
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