Merter'de zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe tartışması İBB Meclisi'nde - Son Dakika

Merter Metro İstasyonu yanına kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfeyle İYİ Parti'li Meclis üyesinin bağlantılı olduğu iddia edildi.

İBB'nin Saraçhane'deki meclis toplantı salonda gerçekleşen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı oturumda gündem dışı konuşmalarda söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ilçe sınırlarında faaliyete geçirilmek istenen büfeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe sınırlarında İBB ve Güngören zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfenin önce Merter metrobüs üst geçidinin yanına koyulduğunu belirten Demir, Güngören Belediyesi zabıta ekiplerinin İBB Zabıta ekipleri tarafından engellendiğini söyledi.

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Olay yerine bizzat giderek ilgili büfenin yerinden kaldırılması için müzakere ettiklerini ifade eden Demir, "Maalesef aynı büfe 5 Şubat tarihinde Merter metro durağımızın önüne koyuldu. Tekrar arkadaşlarımız görevlerini yapmak için gittiler. Ne yazık ki İBB zabıta ekipleri olay yerindeydi. İBB zabıtası bir otobüsü de bizim müdahale edeceğimiz alana çekti. Büfeye müdahaleyi engellediler. Kendileriyle yaptığımız görüşmede şu soruyu sorduk; 'Bu konuyla ilgili elinizde bir belge var mı?' Çünkü belediyemize büfeyle ilgili ulaştırılmış bir resmi yazı olmadığı gibi Büyükşehir Zabıta ekiplerinin tarafımıza göstereceği herhangi bir belge yok. 5 Şubat tarihinde." ifadelerini kullandı.

Büfenin üzerinde kime ait olduğunu belirten bir işaret olmadığını bildiren Demir, İBB zabıta ekiplerinin yaptıklarına anlam veremediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İBB zabıtası günlerdir 7/24 kaçak bir büfeyi nöbet halinde bekliyor. İstanbul'da zabıtanın başka görevi yokmuş gibi. Bu talimatın kimin tarafından verildiğini soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Ancak hafta sonu şöyle bir olay oldu, bu yeni konulan büfenin içerisine sivil birileri kolilerle malzeme taşımak istedi. Bize müdahale eden İBB Zabıta ekipleri koli taşıyan kişiye herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Bizim zabıtalarımız bu kişiyi durdurdu. Neye dayanarak burayı kullanmak istediğini ve elinde bir belge olup olmadığını sorduk. Bu sefer bize İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı tarafından taşınmazla alakalı belge gösterildi. Bu belgede büfe yeri olarak 'Merter Gıda ve Büfe Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla geçmiş dönemlere ilişkin fiili kullanımın karşılığı olarak ecrimisil ihbarnamesinin düzenlenmesi bakımından ilgili şirket adına ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir.' ifadeleri yer alıyor."

Şirketin adresi İYİ Parti'li Ali Kıdık'ın şirketiyle aynı yerde

Ecrimislin geçmiş kullanımlara ilişkin bir yöntem olduğunu vurgulayan Demir, yeni kurulmuş bir şirketin ya da bir büfenin ecrimisil hakkının olamayacağını aktardı.

Belgeyi hazırlayanlarla ilgili İBB'nin gerekli tahkikatını yapıp hukuki yollara başvurmasını beklediklerini ifade eden Demir, aksi takdirde kendilerinin suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Büfenin kayıtlı olduğu şirketi araştırdıklarını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirketin ticaret sicil kayıtlarında kuruluş tarihi 27 Ocak 2020. Yani büfenin ilk koyulduğu günden tam 7 gün sonra kurulan bir şirkete sanki evvelden beri varmış gibi bir ecrimisil belgesi düzenlenmiş ve eline verilmiş. Biraz daha detayına inelim ve meseleyi çözelim istedik. Bu şirketin sahibi Fatih Akdeniz. Fatih Akdeniz, şirketinin merkezini Halkalı Küçükçekmece'de bir adreste kurmuş. Aynı zamanda AK Medya Yayın Yapım Film İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin de adresiyle bu adres birebir aynı. Peki bu şirketin sahibi kim? AK Medya şirketinin sahibi İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık. Aynı zamanda bu şirketin sahibi olan Fatih Akdeniz, AK Medya'ya ait olan Airport Haber'de de yazarmış."

Konuyla ilgili sorular yönelten Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"İBB zabıtaları 16 milyon İstanbullunun menfaatini korumak yerine yeni kurulmuş bir şirketin menfaatini mi koruyor? Burada İYİ Parti Grup Başkanvekili çıkıp Cumhurbaşkanımızı da ağzına alarak birçok ifadede bulunuyor. Sözlerinin içerisinde de 'peşkeş' geçiyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Eğer siz peşkeş arıyorsanız bakacağınız yer işte burasıdır. Bu usulsüz, kanunsuz, Büyükşehir encümeninden herhangi bir karar olmadan yerine de-facto şekilde getirilip zabıta ekiplerinin nöbetçi olarak dikildiği büfenin kaldırılmasına lütfen mani olmayın. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri görevini yerine getirmek için o günden beri bekliyor. Büyükşehir zabıtalarını çekmenizi istiyorum."

Demir'in ardından söz alan İmamoğlu, ihbarı bizzat takip edeceğini söyledi.

Güngören Belediye Başkanı Demir'in ihbarda bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtip teşekkür eden İmamoğlu, "Gereğini derhal yerine getireceğiz, her detayına bakarak." ifadesini kullandı.