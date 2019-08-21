Son Dakika Haberleri: Merthan Açıl BB Erzurumspor'da
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Merthan Açıl BB Erzurumspor'da

51 dakika önce

BB Erzurumsor Ümraniyespor'dan stoper Merthan Açıl ile anlaşma sağladı.

Merthan Açıl BB Erzurumspor'da, System.String[]
BB Erzurumsor Ümraniyespor'dan stoper Merthan Açıl ile anlaşma sağladı.

Daha önce Çaykur Rizespor, Giresunspor, Kasımpaşa, Adanaspor takımlarında forma giyen stoper Merhan Açıl Erzurum'a gelerek mavi beyazlı takım ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

Tecrübeli oyuncunun BB Erzurumspor teknik heyetinin isteği doğrultusunda transferinin yapıldığı belirtildi. - ERZURUM
Çaykur Rizespor, Merthan Açıl, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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