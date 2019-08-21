Merthan Açıl BB Erzurumspor'da
51 dakika önce
BB Erzurumsor Ümraniyespor'dan stoper Merthan Açıl ile anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
BB Erzurumsor Ümraniyespor'dan stoper Merthan Açıl
ile anlaşma sağladı.
Daha önce Çaykur Rizespor
, Giresunspor
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takımlarında forma giyen stoper Merhan Açıl Erzurum'a gelerek mavi beyazlı takım ile 1 yıllık mukavele imzaladı.
Tecrübeli oyuncunun BB Erzurumspor teknik heyetinin isteği doğrultusunda transferinin yapıldığı belirtildi. - ERZURUM
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